I funerali di Ornella Vanoni, svoltisi nel pomeriggio di lunedì 24 novembre nella chiesa di San Marco a Milano, sono stati l’ultimo commosso saluto di amici, colleghi, persone comuni, a un artista che è stata capace di entrare con la sua arte, ma anche con il suo spirito, la sua empatia e la sua umanità di entrare nel cuore di tutti. Le parole più toccanti della funzione officiata da padre Garbini però, sono state sicuramente quelle dei nipoti di Ornella Vanoni: Matteo e Camilla Ardenzi Chi sono i nipoti di Ornella Vanoni. Camilla Ardenzi è una dei due figli di Cristiano, l’unico figlio di Ornella Vanoni, nato nel 1962 dal matrimonio dell’artista con il produttore teatrale Lucio Ardenzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i nipoti di Ornella Vanoni, Matteo e Camilla e cosa fanno nella vita