Chi non salta comunista è | saltiamo tutti

Laverita.info | 24 nov 2025

Non ha senso l’indignazione per i saltelli della Meloni contro i «rossi»: è un modo di condannare una delle peggiori ideologie della storia. In più, il luogo comune secondo cui alla corte di Togliatti & C. c’erano persone migliori che altrove è senza senso. 🔗 Leggi su Laverita.info

chi non salta comunista 232 saltiamo tutti

«Chi non salta comunista è»: saltiamo tutti

