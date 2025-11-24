Chi non salta comunista è | saltiamo tutti
Non ha senso l’indignazione per i saltelli della Meloni contro i «rossi»: è un modo di condannare una delle peggiori ideologie della storia. In più, il luogo comune secondo cui alla corte di Togliatti & C. c’erano persone migliori che altrove è senza senso. 🔗 Leggi su Laverita.info
Chissà perché di fronte alla ormai certa e larga vittoria del Centrosinistra in Campania la prima cosa che mi viene in mente è il balletto "chi non salta comunista è" di Meloni e Tajani a Napoli. - facebook.com Vai su Facebook
Chi non salta comunista è, Bersani sul balletto dei leader di centrodestra: "E chi salta, che governo è? Di saltimbanchi...". #dimartedi Vai su X