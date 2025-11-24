Chi ha un pensiero diverso da quello dominante è sotto attacco per questo dovete sostenere Il Fatto Quotidiano con l’abbonamento digitale | l’appello di Di Battista

Ilfattoquotidiano.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Prima di essere un reporter, sono stato e sono un lettore del Fatto Quotidiano, e non mi sono mai pentito di esserlo. Il Fatto mi ha sempre permesso di raccontare la realtà così come la vedevo: mai hanno cambiato una virgola di quello che ho scritto. Come reporter ho seguito eventi internazionali e missioni sul campo in contesti complessi, documentando ciò che vedevo e ciò che pensavo, con libertà e indipendenza. Oggi più che mai, chi ha un pensiero diverso dal pensiero dominante sulla guerra in Ucraina subirà attacchi ancora più forti. In questo momento è fondamentale sostenere un giornale davvero libero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chi ha un pensiero diverso da quello dominante 232 sotto attacco per questo dovete sostenere il fatto quotidiano con l8217abbonamento digitale l8217appello di di battista

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi ha un pensiero diverso da quello dominante è sotto attacco, per questo dovete sostenere Il Fatto Quotidiano con l’abbonamento digitale”: l’appello di Di Battista

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ha Pensiero Diverso Dominante