Chi è Vincenzo d’Anna l'ex senatore che ha offeso Valentina Pitzalis | non è la prima battuta sessista

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da parlamentare di centrodestra a presidente dei biologi, D'Anna ha attraversato quarant'anni di vita pubblica lasciandosi dietro una lunga scia di polemiche: gesti sessisti in Senato, saluti romani, uscite controverse sulla violenza sulle donne e battaglie antiscientifiche. L'ultimo caso il commento choc su Valentina Pitzalis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: 232 Vincenzo D8217anna Ex