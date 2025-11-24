Chi è Vincenzo d’Anna l'ex senatore che ha offeso Valentina Pitzalis | non è la prima battuta sessista
Da parlamentare di centrodestra a presidente dei biologi, D'Anna ha attraversato quarant'anni di vita pubblica lasciandosi dietro una lunga scia di polemiche: gesti sessisti in Senato, saluti romani, uscite controverse sulla violenza sulle donne e battaglie antiscientifiche. L'ultimo caso il commento choc su Valentina Pitzalis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"C'è a chi piace cotta la moglie". L'ex senatore Vincenzo D'Anna su Valentina Pitzalis, bruciata dall'ex marito "Perché c'è a chi piace cruda e a chi cotta la moglie". E' il commento a un post su Instagram del Corriere su un articolo che parlava dell'impegno nell
'C'è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie'. Commento choc dell'ex senatore Vincenzo D'Anna a un post sulla testimonianza di Valentina Pitzalis, sfigurata dalle fiamme durante un tentato femminicidio nel 2011 #ANSA