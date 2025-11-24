Chi è Paolo Fresu | da Berchidda ai palchi internazionali la storia del trombettista amico di Ornella Vanoni che suonerà al suo funerale

Oggi pomeriggio, nella chiesa di San Marco a Milano, le note della tromba di Paolo Fresu accompagneranno l’ultimo viaggio di Ornella Vanoni. Una richiesta esplicita che la cantante milanese aveva formulato all’amico musicista nel maggio del 2020, durante una telefonata davanti alla scuola del figlio di Fresu. “Scherzosamente, quando me lo chiese, io le dissi ‘Va bene, ma se muoio prima io tu devi cantare al mio funerale’. Ne abbiamo parlato spesso”, ha raccontato il trombettista sardo. Lo stesso desiderio Ornella Vanoni lo aveva espresso pubblicamente durante una partecipazione a Che tempo che fa: “Adesso scelgo il vestito, la bara deve costare poco perché devo essere bruciata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

