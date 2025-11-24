Chi è Don Alì il tiktoker re dei maranza arrestato a Torino il Gip | Incapace di sottostare alla legge
Il 24enne Don Alì, all’anagrafe Said Ali, il tiktoker definito “re dei Maranza” arrestato con l’accusa di stalking ai danni di un maestro elementare si presentava come paladino delle ingiustizie e dei più deboli postando video su Tiktok dove aveva raccolto centinaia di migliaia di follower. 🔗 Leggi su Fanpage.it
