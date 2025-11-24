Chelsea-Barcellona è sicuramente uno dei piatti forti della prossima giornata di Champions League, che torna dopo la pausa: si incontrano due grandi squadre, che hanno alzato il morale grazie a prestazioni e risultati dopo aver passato un periodo difficile. I catalani hanno recuperato molti degli infortunati e sabato sono tornati a giocare al Camp Nou, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Barcellona (Champions League, 25-11-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Altra festa del gol coi catalani?