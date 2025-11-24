Salvo Lo Castro, noto chef siciliano, grande protagonista della scena gastronomica internazionale. Non ci sono dubbi! Dopo aver portato a ritmo di successo la sua “CasaSalvo” a New York City, ha saputo reinterpretare con stile e gusto la tradizione italiana. Il tutto con un approccio moderno, o meglio ancora speciale’. Lo abbiamo intercettato in America (in esclusiva) per chiedergli un suo commento sincero sulle tendenze food 2026 ( trend food 2026 ). A suo giudizio, per il nuovo anno, c’è da aspettarsi un concetto chiave: quello targato ‘ healthy food’ ovvero piatti ricchi di proteine, poveri di grassi e con grande attenzione ai vegetali e alla quinoa, principi autentici della cucina contemporanea. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Chef Lo Castro a New York: “Italia vs America, vi svelo i trend 2026”