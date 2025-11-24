che saltasse in aria questo governo la provocazione del rapper romano

Farsi pubblicità per un pezzo in uscita usando Giorgia Meloni e il governo di centrodestra: è la moda più diffusa nell'ultimo periodo per artisti o pseudo tali. L'ultimo in ordine di tempo è tal Noyz Narcos, un noto rapper e produttore discografico italiano, nome d'arte di Emanuele Frasca, che è stato membro del gruppo Truceboys e fa parte della crew Truceklan. La sua musica è caratterizzata da sonorità molto hardcore e da un'attitudine underground e su Instagram conta oltre 800mila follower. È molto noto sulla scena romana e nell'ultimo post che ha pubblicato sui social per lanciare il suo nuovo singolo si legge: " In cu** a sto governo che saltasse in aria, ha trasformato sto paese in un inferno ed ha vinto, m'ha reso un mostro come Rosa Olindo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

