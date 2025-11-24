Champions League Bodo Glimt-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

Impegno cruciale per la Juventus di Luciano Spalletti, attesa martedì 25 novembre 2025 alle ore 21 sul campo del BodoGlimt per la quinta giornata della League Phase di Uefa Champions League. Una trasferta che pesa come un bivio nella stagione europea bianconera: servono i primi tre punti per.

