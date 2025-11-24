Celebrazioni in onore Medaglia Miracolosa alla Cittadella dell' Immacolata di Bagnara

Giovedì 27 novembre, alle ore 17.30, la Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra si prepara a vivere uno dei momenti più importanti del suo calendario spirituale: la celebrazione liturgica della Madonna della Medaglia Miracolosa. Un appuntamento che ogni anno richiama fedeli da diverse. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

celebrazioni in onore medaglia miracolosa alla cittadella dell immacolata di bagnara

