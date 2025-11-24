L’antico mercato del pesce di Cefalù ha riaperto i battenti. Dopo una lunga chiusura finalizzata alla ristrutturazione da parte dell’amministrazione comunale, sono state ufficialmente consegnate le chiavi alla società, la Edilplanet di Cerda, che per sei anni si occuperà di gestire gli spazi che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Cefalù, conclusa la ristrutturazione: riapre l'antico mercato del pesce