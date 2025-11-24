Cassa integrazione dal Lazio un allarme per tutto il Paese | l’esplosione del terzo trimestre smonta la retorica del governo
Nel terzo trimestre 2025, nel Lazio, la cassa integrazione (Cig) autorizzata dall’INPS è quadruplicata: 16,2 milioni di ore contro i poco più di quattro milioni dello stesso periodo del 2024. È il tipo di notizia che smentisce la retorica governativa sulla “crescita solida” e sui “record occupazionali”. Se si estende lo sguardo oltre Roma, il quadro diventa ancora più nitido: la Cig non è una parentesi locale, è un fenomeno nazionale che racconta una crisi industriale al di là della propaganda. Il ritorno delle ore perse. Tra gennaio e settembre 2025, le ore complessive di cassa integrazione e fondi di solidarietà superano i 430 milioni, con un incremento vicino al 19% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
