Caso Resinovich ristoratore va da Visintin e rivela | Liliana mi chiese 2 sacchi neri e di tenere il segreto

Il marito di Liliana ha registrato l’incontro e attraverso i suoi legali lo consegnerà agli inquirenti. L’uomo, che conosceva la coppia come sua cliente in Pizzeria a Trieste, ha detto di aver taciuto finora perché al tempo gli fu consigliato di non immischiarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

