"Che è? Un'interrogazione?": la domanda spiazza Cobolli, lui reagisce ...Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». ...Yildiz Arsenal, cosa c’è di vero dopo le voci relative all’incontro ...Gatti salta Bodo Glimt Juve: il motivo dell’assenza del difensore ...Juve, clamoroso ritorno a centrocampo: non è Pjanic!È morto Jimmy Cliff, leggenda giamaicana del reggaeKhaby Lame nominato ambasciatore dell’UNWTOVittime sorprese in casa, picchiate e rapinate. Tutti i nomi della ...Mattarella giovedì a Napoli: inaugura l'accademico della Facoltà di ...Meteo in peggioramento, diramata l'allerta arancione su tutta la ...Olimpiadi, scontro sulle opere affidate ai privati. L'assessora Riva: ...Ladro 'omino Michelin': cerca di rubare 500 euro di vestiti ...Omicidio di Pasqua, domestico ucciso in una villa a Milano: il killer ...La scuola elementare con una palestra tutta nuova: "Primo esempio a ...Cosa resterà a Milano dalle Olimpiadi: il fondo per lo sport di base, ...A Milano l'aumento della microcriminalità fa paura: dove i cittadini ...Bonus affitti 2025, pubblicata la graduatoria definitiva: ecco a chi ...Rubano cosmetici al supermercato per 4.400 euro: tre in manetteColtello contro la madre per avere i soldi, poi le brucia la macchinaNel Valdarno aretino nasce il Teen hub: oltre 3,6 milioni di euro per ...Violenza sulle donne, ad Arezzo richieste d'aiuto in costante ...Si consolida il gemellaggio con La Valletta: il sindaco e ...Piogge forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta ...Il video dell'auto imbottita di droga a Catania, agenti la smontano ...Chapecoense promossa nel Brasileirão nove anni dopo la tragedia: un ...Allerta meteo arancione in Campania, peggiora il maltempo da ...Exit poll regionali Campania, Puglia e Veneto: csx verso vittoria con ...Black Friday 2025, gli accessori, le cucce e i giochi in sconto per ...Ornella Vanoni non finisce di stupire: esce una nuova canzone, è di ...Pagelle derby Inter-Milan, i voti di Tuttosport: l’importanza di ...Ballando con le stelle, scontro totale Lucarelli-D’Urso: “Mi fai ...Elezioni Campania 2025: i risultati delle regionali in tempo reale. ...Dall’ufficio all’aperitivo, il dolcevita reinventa l’outfit ...Il poliziotto aspetta un figlio da Enrica e deve indagare su un caso ...Atletico Madrid vs Inter, quinta giornata Champions League 2025/2026: ...Giornata contro la violenza sulle donne, dai teatri alla panchina ...Etiopia, il vulcano Hayli Gubbi erutta per la prima voltaAzzano, operaio di 52 anni investito da un muletto: ferito alle gambeNon sei sola. Come trovare aiuto contro la violenza di genereRinnovabili, Anacapri avvia la Cer: avviso pubblico per i partner ...Calcio, Conte: “Anno complesso, ma i ragazzi ci sono”Ballando con le Stelle, scintille in pista: Nancy Brilli contro tutti ...Juventus: allarme Federico GattiInter, Gattuso spettatore del derby: Francesco Acerbi torna in ...Regionali in Campania, la sfida tra Fico e Cirielli: tutti i risultatiRegionali in Veneto, sfida tra Stefani e Manildo per il dopo Zaia: ...Un ristorante dove si può andare con il proprio partner digitale? ...Mara Venier: “I miei amici hanno passato una canna a mia mamma, io le ...Famiglia nel bosco, il Ministero dell'Istruzione: "Rispettato ...Famiglia nel bosco, il Ministero: «Rispettato l'obbligo scolastico ...Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 25 novembre 2025: Odile ...Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo presenta la nuova Fidanzata su ...Il più importante alleato di TrumpGiulia Innocenzi ci racconta l'inchiesta shock di Report sulla carne ...Record horror movie 2025: il più grande incasso da sostenere ancora ...Serie true crime su predatore sadico conquista il primo posto su ...Volontariato, siglato protocollo d’Intesa tra il Comune di Montalto ...Natale al Residence Galileo Rocca Priora: eventi culturali, attività ...Paura a Torrevecchia, esplode una bomba cartaDybala e Bailey, Midtjylland con vista sul Napoli: oggi parzialmente ...Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le ...? Ascolti Tv di Domenica 23 Novembre 2025Conte: "Ci piacerebbe dedicare la vittoria a Maradona"Chivu sostituisce Lautaro Martinez, polemiche in casa interista: ...Infortunio Dumfries, la verità dietro al suo problema alla caviglia: ...Convocati Juve per il Bodo Glimt: quattro assenti, la decisione di ...Sciopero Trenitalia da giovedì a venerdì seraCanone Rai, possibile taglio in Manovra: di quanto e cosa sappiamoChampions League, le partite del 24 e 25 novembre: quando giocano ...Alla San Filippo Neri inaugura la mostra dedicata alle matematiche ...Teatro Storchi, Balasso 'immagina' Brecht in "Giovanna dei ...Rapine in città, l’arrestato: “Ho agito per disperazione, la droga mi ...Controlli in provincia: in una settimana tre ammonimenti, 4 Daspo e ...Un sub nota un’auto sui fondali di Roca Vecchia: è la Lancia Y della ..."Musica al lavoro": teatro, musica e cinema per la Giornata contro la ...Frosinone, revocata l’ordinanza sui divieti di sosta in Via Paleario ...Castro dei Volsci, Camilla regina dei Volsci - ritratti ad encausto ...Frosinone, domenica ecologica: 56 multe ai furbetti del traffico. ...Emiliano al seggio e i 10 anni da presidente della Regione: "Superate ...Elezioni regionali Puglia 2025: i risultati delle listeRegionali Puglia 2025: i risultati | Percentuali e voti dei candidati ...Tajani: «Il ministero degli Esteri dal 1°gennaio sarà anche ministero ...Pioggie forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta ...Ladro arrestato a Imola dopo essere rimasto "affumicato" dal fumogeno ...La più grande disfatta della storia nel calcio: subiscono un gol ogni ...Termina l’era di Vincenzo De Luca: l’eredità ...I bambini della casa nel bosco non possono vivere in un mondo senza ...“Non strillare, vuoi morire per niente?”: come agivano i ...Pronostici Torino-Como: la doppia ammonitiUdine, trovati due cadaveri in uno stabile abbandonato: indagini ...Gaza, prigionieri minorenni palestinesi liberati rivelano: "Noi ...Ucraina, Sachs sostiene piano Trump: “Modo realistico di finire la ...Napoli, ancora preoccupazione per Conte: due azzurri in bilico, la ...Mara Sattei fa un salto nel vuoto e si lascia andare con “Sopra di me”"Rischio emarginazione'Famiglia bosco'"Merate, mamma e figlia di 3 anni investite sulle strisce: erano ...6 mesi di lavoro in BMW, ecco come si è ridotto il robot di Figure. ...LIVE Italia-Austria 0-0, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: si parte!La Giamaica piange Jimmy Cliff, leggenda e ambasciatore del reggae ...Galatasaray–Union SG, Champions League: analisi, probabili formazioni ...Thailandia, piogge record: Hat Yai sott'acquaPennsylvania, 50mila alberi di Natale messi all'astaAddio a Jimmy Cliff, la voce del reggaeFamiglia nel bosco, il ministero dell'Istruzione: rispettato ...RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti audiradio con 6,9 milioni ...Genova teatro della (poco) lucida follia antifà: ma i reali problemi ...Maltempo, paura a Napoli per il crollo di un muroPeggiora il tempo in Campania, scatta l’allerta arancioneFacoltà teologica Napoli, Mattarella inaugurerà l’anno accademicoCalciomercato Roma, a tutta birra Zirkzee! Pressing della squadra ...Thuram sull’Inter: «Le sensazioni per me sono queste nonostante la ...“È morto”. L’annuncio è arrivato: addio al cantante. Quel grande ...Minaccia degli antifa a Genova: così preparano il “giorno Acab”Famiglia nel bosco, il ministero: "Rispettato l'obbligo scolastico"Sarri: «Fermare la Serie A per la Nazionale? Andava programmato, ora ...Giornata delle malattie rare 2026, campagna Uniamo per accesso a ..."Rispettato l'obbligo scolastico". Famiglia nel bosco, il ministero ...“Dimissioni”. La Russa dopo il ‘caso Quirinale’: “Credo che debba ...Sigfrido Ranucci vuota il sacco: "Chi mi ha raccomandato per entrare ...L’app RingConn Smart Ring si aggiorna guadagnando gli avvisi sanitariAddio a Ornella Vanoni, il ricordo da brividi di Adriano Celentano: ...Godzilla Minus Zero: i fan credono di aver scoperto quale sarà il ...The Running Man: Edgar Wright rivela la scena più “fuori controllo” ...Hugh Jackman parla del suo ritorno come Wolverine: "Pensavo facessero ...Fedele critica ancora il Napoli: ”Atalanta? Nella ripresa il Napoli è ...Giulia Vecchio è la nuova conduttrice di Hot Ones Italia: il debutto ...Samira lui: età altezza origini e carriera della star italianaData di uscita del film concerto di Billie Eilish e James CameronA Belve un tributo speciale a Ornella Vanoni e tre nuovi ospiti: ecco ...Conte: "Ci piacerebbe dedicare vittoria a Maradona"Arbitro Gubbio Juventus Next Gen, designato il fischietto del match ...Nautica: Yacht Club de Monaco, certificazione IAMI alla Yachting ...Ucraina, associazione ucraini in Italia: “Salvini? Scandalo ...Trovati due cadaveri in un casolare abbandonato in periferiaVigilia di Napoli-Qarabag, Conte: "Sfidiamo rivelazione della ...Conte: “È presto per il ritorno di Lukaku. Non ci sarà con la Roma”Foggia scenda in strada e ‘faccia rumore’ (anche) per Franca Marasco: ...La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta ...FP Cgil Avellino: “ASL ferma da tre anni sulla stabilizzazione di 20 ...Bando per la concessione di tombe a Bonamorone, l’intervento di ...Train Dreams: La recensione del nuovo magnifico film con Joel ...Partita di pallamano a Petrosino finisce con una spaventosa rissa, ...Follia di un 37enne a Catania, diretta social mentre si reca dall’ex ...Usa, arrestati Rivers Weisenburg e Tanner Thomas, progettavano ..."Da oggi in studio avremo un microfono chiamato Ornella Vanoni": ..."Ornella, 12 ore di viaggio per abbracciarti": l'emozionante lettera ...Due persone sono state trovate morte in una casa abbandonataLe confessioni inedite di Iannone su Elodie: "Ci siamo fidanzati al ...Gratta e vinci da 2 milioni di euro, caccia al vincitore misterioso: ...Latino già dalla seconda media, poesie a memoria e materie "Stem": i ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Rapine in città, l’arrestato: “Ho agito per disperazione, la droga mi ha tolto tutto”

Rapine in città, l’arrestato: “Ho agito per disperazione, la droga mi ha tolto tutto”

LECCE - Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni sponta... ► lecceprima.it

Cosa resterà a Milano dalle Olimpiadi: il fondo per lo sport di base, la formazione per gli allenatori. E un nuovo impulso di notorietà

Cosa resterà a Milano dalle Olimpiadi: il fondo per lo sport di base, la formazione per gli allenatori. E un nuovo impulso di notorietà

Un fondo per contributi alle associazioni sportive. Sarà questa, secondo l'assessora allo sport Ma... ► milanotoday.it

Peggiora il tempo in Campania, scatta l’allerta arancione

Peggiora il tempo in Campania, scatta l’allerta arancione

Tempo di lettura: 3 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato il... ► anteprima24.it

Gatti salta Bodo Glimt Juve: il motivo dell’assenza del difensore bianconero per il match di Champions League in programma in Norvegia

Gatti salta Bodo Glimt Juve: il motivo dell’assenza del difensore bianconero per il match di Champions League in programma in Norvegia

di Redazione JuventusNews24Gatti non ha recuperato dalla febbre e ha saltato la rifinitura di stamat... ► juventusnews24.com

Maltempo, paura a Napoli per il crollo di un muro

Maltempo, paura a Napoli per il crollo di un muro

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, a seguito delle forti piogge che da giorni interessano ... ► anteprima24.it

Piogge forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta diventa arancione

Piogge forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta diventa arancione

FIRENZE – In peggioramento. il meteo nell’area centro occidentale della Toscana.  L’intensificarsi ... ► corrieretoscano.it

Infortunio Dumfries, la verità dietro al suo problema alla caviglia: altro che in Nazionale! Ecco quando si è fatto male e quando può rientrare

Infortunio Dumfries, la verità dietro al suo problema alla caviglia: altro che in Nazionale! Ecco quando si è fatto male e quando può rientrare

di Redazione Inter News 24Infortunio Dumfries, la verità dietro al suo problema alla caviglia: altro... ► internews24.com

Elezioni regionali Puglia 2025: i risultati delle liste

Elezioni regionali Puglia 2025: i risultati delle liste

La Puglia sceglie il suo nuovo presidente della Regione e i 50 consiglieri che siederanno in via G... ► baritoday.it

Khaby Lame nominato ambasciatore dell’UNWTO

Khaby Lame nominato ambasciatore dell’UNWTO

Il creator Khaby Lame, celebre volto di TikTok e dei social network, è stato nominato ambasciatore ... ► lettera43.it

Champions League, le partite del 24 e 25 novembre: quando giocano Inter, Juventus, Napoli, Atalanta e dove vederle in tv

Champions League, le partite del 24 e 25 novembre: quando giocano Inter, Juventus, Napoli, Atalanta e dove vederle in tv

Dopo la sosta nazionali e la 12esima giornata di Serie A, torna la Champions League martedì 24 e me... ► lapresse.it

Minaccia degli antifa a Genova: così preparano il “giorno Acab”

Minaccia degli antifa a Genova: così preparano il “giorno Acab”

Sabato notte Genova è stata scossa da una manifestazione antifascista. Gruppi eterogenei di antagon... ► ilgiornale.it

Vigilia di Napoli Qarabag, Conte: "Sfidiamo rivelazione della Champions, ma arriviamo con lo spirito giusto"

Vigilia di Napoli Qarabag, Conte: "Sfidiamo rivelazione della Champions, ma arriviamo con lo spirito giusto"

Vigilia di Champions per il Napoli di Antonio Conte, atteso domani al Maradona dal Qarabag in una ... ► napolitoday.it

Dall’ufficio all’aperitivo, il dolcevita reinventa l’outfit quotidiano con charme senza tempo e versatilità

Dall’ufficio all’aperitivo, il dolcevita reinventa l’outfit quotidiano con charme senza tempo e versatilità

Il dolcevita non è solo un classico: è la base da cui ripartire per creare outfit impeccabili. Nell... ► iodonna.it

6 mesi di lavoro in BMW, ecco come si è ridotto il robot di Figure. Il video

6 mesi di lavoro in BMW, ecco come si è ridotto il robot di Figure. Il video

È stato il primo a varcare lo stabilimento di Spartanburg, e la sua usura testimonia le dieci ore d... ► dday.it

Godzilla Minus Zero: i fan credono di aver scoperto quale sarà il prossimo avversario del Re dei mostri

Godzilla Minus Zero: i fan credono di aver scoperto quale sarà il prossimo avversario del Re dei mostri

Dopo aver riportato terrore e prestigio alla saga con Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki si prepar... ► movieplayer.it

Record horror movie 2025: il più grande incasso da sostenere ancora più difficile dopo il prossimo mese

Record horror movie 2025: il più grande incasso da sostenere ancora più difficile dopo il prossimo mese

il successo di horror nel 2025 e le previsioni per il futuro Il 2025 si sta rivelando un anno strao... ► jumptheshark.it

Giulia Vecchio è la nuova conduttrice di Hot Ones Italia: il debutto su RaiPlay

Giulia Vecchio è la nuova conduttrice di Hot Ones Italia: il debutto su RaiPlay

Giulia Vecchio, che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico grazie alle sue imitazioni al Gia... ► tivvusia.it

Atletico Madrid vs Inter, quinta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Atletico Madrid vs Inter, quinta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quinta giornata del girone unico di Champions League 2025/2026. I nerazzurri vog... ► sport.periodicodaily

Ladro

Ladro 'omino Michelin': cerca di rubare 500 euro di vestiti indossandoli uno sopra l'altro

Sistema: Insieme a un complice ha preso vestiti per 500 euro dagli scaffali, poi li ha indossati u... ► milanotoday.it

“È morto”. L’annuncio è arrivato: addio al cantante. Quel grande concerto in Italia

“È morto”. L’annuncio è arrivato: addio al cantante. Quel grande concerto in Italia

Ci sono artisti che, con la loro voce e la loro presenza, riescono a superare confini geografici e ... ► thesocialpost.it

Usa, arrestati Rivers Weisenburg e Tanner Thomas, progettavano invasione isola haitiana di Gonave: uomini sterminati e donne schiave sessuali

Usa, arrestati Rivers Weisenburg e Tanner Thomas, progettavano invasione isola haitiana di Gonave: uomini sterminati e donne schiave sessuali

L’accusa sostiene che Weisenburg, 21 anni, e Thomas, 20, abbiano lavorato per oltre un anno alla d... ► ilgiornaleditalia.it

Nautica: Yacht Club de Monaco, certificazione IAMI alla Yachting Masterclass

Nautica: Yacht Club de Monaco, certificazione IAMI alla Yachting Masterclass

Un nuovo e significativo traguardo per lo Yacht Club de Monaco.  La Yachting Masterclass presso l’A... ► lapresse.it

"Rischio emarginazione

"Rischio emarginazione'Famiglia bosco'"

14.30 "Un nucleo familiare a rischio di grave emarginazione sociale, in disagio abitativo senza int... ► televideo.rai.it

Conte: "Ci piacerebbe dedicare la vittoria a Maradona"

Conte: "Ci piacerebbe dedicare la vittoria a Maradona"

Alla vigilia del match di Champions League contro il Qarabag, Antonio Conte ricorda l'anniversario d... ► video.gazzetta.it

Il più importante alleato di Trump

Il più importante alleato di Trump

Jensen Huang, fondatore dell’azienda Nvidia, è diventato il perno della strategia tecnologica e di... ► internazionale.it

Partita di pallamano a Petrosino finisce con una spaventosa rissa, pugno di ferro del Questore: 14 Daspo

Partita di pallamano a Petrosino finisce con una spaventosa rissa, pugno di ferro del Questore: 14 Daspo

Quattordici DASPO per atleti e spettatori dopo una rissa durante una partita di pallamano a Petrosin... ► virgilio.it

Convocati Juve per il Bodo Glimt: quattro assenti, la decisione di Spalletti su Gatti. La lista completa per il match di Champions League

Convocati Juve per il Bodo Glimt: quattro assenti, la decisione di Spalletti su Gatti. La lista completa per il match di Champions League

di Redazione JuventusNews24Convocati Juve per il Bodo Glimt, la lista ufficiale per la Norvegia: for... ► juventusnews24.com

Si consolida il gemellaggio con La Valletta: il sindaco e l’ambasciatore di Malta ricevuti in Comune

Si consolida il gemellaggio con La Valletta: il sindaco e l’ambasciatore di Malta ricevuti in Comune

Una delegazione della Repubblica di Malta è stata ricevuta a Cortona questo lunedì 24 novembre. L’... ► arezzonotizie.it

Yildiz Arsenal, cosa c’è di vero dopo le voci relative all’incontro tra il turco e i Gunners: il punto sul futuro del numero 10 bianconero

Yildiz Arsenal, cosa c’è di vero dopo le voci relative all’incontro tra il turco e i Gunners: il punto sul futuro del numero 10 bianconero

di Luca FiorettiYildiz Arsenal: Fabrizio Romano smentisce il blitz dei Gunners a Torino ma conferma ... ► juventusnews24.com

Coltello contro la madre per avere i soldi, poi le brucia la macchina

Coltello contro la madre per avere i soldi, poi le brucia la macchina

Prima ha minacciato la madre con un coltello da cucina, poi ha incendiato la sua auto. Protagonist... ► bresciatoday.it

Bando per la concessione di tombe a Bonamorone, l’intervento di Miccichè e Sollano

Bando per la concessione di tombe a Bonamorone, l’intervento di Miccichè e Sollano

Il Comune di Agrigento ha avviato un'asta pubblica per la concessione delle sepolture nel cimitero... ► agrigentonotizie.it

Giornata delle malattie rare 2026, campagna Uniamo per accesso a terapie anche non farmacologiche

Giornata delle malattie rare 2026, campagna Uniamo per accesso a terapie anche non farmacologiche

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Uniamo Rare Diseases Italy inaugura oggi la campagna nazionale p... ► iltempo.it

Emiliano al seggio e i 10 anni da presidente della Regione: "Superate tante difficoltà"

Emiliano al seggio e i 10 anni da presidente della Regione: "Superate tante difficoltà"

Il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, si è recato questa mattina al seggio per es... ► baritoday.it

Trovati due cadaveri in un casolare abbandonato in periferia

Trovati due cadaveri in un casolare abbandonato in periferia

Due cadaveri di maschi adulti, in avanzato stato di decomposizione, sono stati rinvenuti oggi in u... ► udinetoday.it

Giornata contro la violenza sulle donne, dai teatri alla panchina rossa: ecco le iniziative a Bologna

Giornata contro la violenza sulle donne, dai teatri alla panchina rossa: ecco le iniziative a Bologna

Bologna, 24 novembre 2025 – Si avvicina la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ... ► ilrestodelcarlino.it

A Milano l

A Milano l'aumento della microcriminalità fa paura: dove i cittadini si sentono meno sicuri

A Milano il 26% dei cittadini non si sente al sicuro di giorno. Un dato - e una percezione di insi... ► milanotoday.it

Latino già dalla seconda media, poesie a memoria e materie "Stem": i nuovi programmi didattici a scuola

Latino già dalla seconda media, poesie a memoria e materie "Stem": i nuovi programmi didattici a scuola

Ci sono novità in arrivo nella scuola. Come stabilito dal ministero dell'Istruzione e del merito n... ► today.it

Olimpiadi, scontro sulle opere affidate ai privati. L

Olimpiadi, scontro sulle opere affidate ai privati. L'assessora Riva: "Milano non può mai contare sul Governo"

Il Comune di Milano, per le Olimpiadi, non avrebbe dovuto affidare ai privati la realizzazione di ... ► milanotoday.it

Controlli in provincia: in una settimana tre ammonimenti, 4 Daspo e due fogli di via

Controlli in provincia: in una settimana tre ammonimenti, 4 Daspo e due fogli di via

LECCE – Proseguono i controlli della polizia in provincia. Nella settimana appena trascorsa, le ve... ► lecceprima.it

Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». La replica del difensore nerazzurro

Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». La replica del difensore nerazzurro

di Redazione Inter News 24Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». La rep... ► internews24.com

"Ornella, 12 ore di viaggio per abbracciarti": l

"Ornella, 12 ore di viaggio per abbracciarti": l'emozionante lettera di un fan

"Il mio sogno era abbracciarti e dirti grazie": inizia così la lettera scritta su un bigliettino c... ► today.it

Exit poll regionali Campania, Puglia e Veneto: csx verso vittoria con Fico (49 53%) e Decaro (57 61) su Cirielli (43 47) e Lobuono (37 41), cdx verso trionfo con Stefani (58 62) su Manildo (32 36)

Exit poll regionali Campania, Puglia e Veneto: csx verso vittoria con Fico (49 53%) e Decaro (57 61) su Cirielli (43 47) e Lobuono (37 41), cdx verso trionfo con Stefani (58 62) su Manildo (32 36)

Ecco gli exit poll che precedono le proiezioni e i risultati in tempo reale Ecco gli exit poll in... ► ilgiornaleditalia.it

"Rispettato l

"Rispettato l'obbligo scolastico". Famiglia nel bosco, il ministero non ha dubbi

Famiglia nel bosco, continua l'odissea dei due bambini sottratti ai genitori in seguito a una decis... ► iltempo.it

Giulia Innocenzi ci racconta l

Giulia Innocenzi ci racconta l'inchiesta shock di Report sulla carne scaduta nel macello italiano (e un professore ci spiega come scongelare correttamente la carne)

Come evitare i rischi di carni trattate non a norma di legge? E come tutelarsi anche nella cucina di... ► vanityfair.it

RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia nel terzo trimestre del 2025. Secondo la rile... ► panorama.it

Bonus affitti 2025, pubblicata la graduatoria definitiva: ecco a chi spetta il contributo

Bonus affitti 2025, pubblicata la graduatoria definitiva: ecco a chi spetta il contributo

Il Comune di Livorno ha pubblicato la graduatoria di chi ha diritto a ricevere il contributo affit... ► livornotoday.it

Arbitro Gubbio Juventus Next Gen, designato il fischietto del match valevole per il recupero della quattordicesima giornata di Serie C

Arbitro Gubbio Juventus Next Gen, designato il fischietto del match valevole per il recupero della quattordicesima giornata di Serie C

di Redazione JuventusNews24Arbitro Gubbio Juventus Next Gen, la sfida di recupero sarà diretta da An... ► juventusnews24.com

Fedele critica ancora il Napoli: ”Atalanta? Nella ripresa il Napoli è crollato e mi chiedo perchè?”

Fedele critica ancora il Napoli: ”Atalanta? Nella ripresa il Napoli è crollato e mi chiedo perchè?”

Fedele a Stile TV: “E’ vero, ieri serviva vincere, ma perchè il Napoli crolla sempre alla ripresa? ... ► parlami.eu

I bambini della casa nel bosco non possono vivere in un mondo senza amici: cos’è il diritto alla socialità

I bambini della casa nel bosco non possono vivere in un mondo senza amici: cos’è il diritto alla socialità

Nelle motivazioni dietro la decisione di allontanare i tre bambini dalla casa nel bosco di Palmoli,... ► fanpage.it

Galatasaray–Union SG, Champions League: analisi, probabili formazioni e pronostico

Galatasaray–Union SG, Champions League: analisi, probabili formazioni e pronostico

Il Rams Park di Istanbul si prepara a un’altra notte europea caldissima: martedì il Galatasaray osp... ► sport.periodicodaily

Famiglia nel bosco, il Ministero dell

Famiglia nel bosco, il Ministero dell'Istruzione: "Rispettato l'obbligo scolastico"

“Questo provvedimento è un'ingiustizia”. Così il legale della famiglia che viveva isolata in un cas... ► tg24.sky.it

L’app RingConn Smart Ring si aggiorna guadagnando gli avvisi sanitari

L’app RingConn Smart Ring si aggiorna guadagnando gli avvisi sanitari

L'app companion RingConn Smart Ring ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta con sé una nuova ... ► tuttoandroid.net

Train Dreams: La recensione del nuovo magnifico film con Joel Edgerton disponibile su Netflix

Train Dreams: La recensione del nuovo magnifico film con Joel Edgerton disponibile su Netflix

Train Dreams, il magnifico adattamento cinematografico di Clint Bentley della toccante novella di D... ► nerdpool.it

"Musica al lavoro": teatro, musica e cinema per la Giornata contro la violenza sulle donne

"Musica al lavoro": teatro, musica e cinema per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Cgil di Piacenza e Arci - ... ► ilpiacenza.it

La più grande disfatta della storia nel calcio: subiscono un gol ogni 25 secondi e perdono 98 1

La più grande disfatta della storia nel calcio: subiscono un gol ogni 25 secondi e perdono 98 1

Un tabellino oltre ogni imbarazzo è stato fissato al termine della gara di futsal tra Alashkert FC ... ► fanpage.it

Sigfrido Ranucci vuota il sacco: "Chi mi ha raccomandato per entrare in Rai"

Sigfrido Ranucci vuota il sacco: "Chi mi ha raccomandato per entrare in Rai"

"Se ci fosse stato Report a quei tempi mi avrebbero fatto il paiolo". Scherza, Sigfrido Ranucci, ma... ► liberoquotidiano.it

Genova teatro della (poco) lucida follia antifà: ma i reali problemi sono altri

Genova teatro della (poco) lucida follia antifà: ma i reali problemi sono altri

Roma, 24 nov – Casapound Genova stigmatizza l’ennesimo tentativo di “chiudere i covi fascisti” perp... ► ilprimatonazionale.i

Ballando con le stelle, scontro totale Lucarelli D’Urso: “Mi fai ridere” – “Scostumata”

Ballando con le stelle, scontro totale Lucarelli D’Urso: “Mi fai ridere” – “Scostumata”

Nuovo confronto, accesissimo, tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle dopo... ► golssip.it

Le confessioni inedite di Iannone su Elodie: "Ci siamo fidanzati al compleanno di Diletta Leotta, è successo subito". Il video

Le confessioni inedite di Iannone su Elodie: "Ci siamo fidanzati al compleanno di Diletta Leotta, è successo subito". Il video

“Rimettersi in sella quando tutto crolla”. Si intitola così il nuovo episodio di Passa dal BSMT co... ► today.it

Mara Sattei fa un salto nel vuoto e si lascia andare con “Sopra di me”

Mara Sattei fa un salto nel vuoto e si lascia andare con “Sopra di me”

MILANO – Fare un salto nel vuoto non è mai semplice. Eppure diventa possibile quando si sceglie di ... ► lopinionista.it

Meteo in peggioramento, diramata l

Meteo in peggioramento, diramata l'allerta arancione su tutta la Campania

Il maltempo sta peggiorando in tutta la Campania. La Protezione Civile ha infatti diramato un’alle... ► napolitoday.it

Vittime sorprese in casa, picchiate e rapinate. Tutti i nomi della banda dei rom di Villa Gordiani

Vittime sorprese in casa, picchiate e rapinate. Tutti i nomi della banda dei rom di Villa Gordiani

Nessun capo, tutti alla pari. L'obiettivo comune era chiare e uguale per tutti: commettere una ser... ► romatoday.it