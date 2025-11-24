Caso Garofani La Russa | Fosse stato di destra sarebbe stato crocifisso meglio lasci il posto

Quotidiano.net | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 novembre 2025 - ''Fosse stato uno di destra, oggi lo vedremmo appeso nei lampioni della città, o probabilmente cattolicamente crocifisso. Pensate che questo è il segretario del comitato di difesa, che è quello che si deve occupare della difesa nazionale. Ecco, io credo che almeno quel ruolo forse è meglio che lo lasci a qualcun altro''. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo dal palco dell'evento 'Idn-Italia Direzione Nord' in corso alla Triennale di Milano, torna sulle polemiche sul consigliere del Capo dello Stato, Francesco Saverio Garofani. ''L'idea che mi sono fatto – dice La Russa - è di un consigliere, che in un ambiente di tifosi più che calcistico, quindi a ruota libera, non so se bevessero anche vino, e come si suol dire 'in vino veritas’, si sia lasciato andare improvvidamente a tutta una serie di valutazioni sul governo e sulla Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

