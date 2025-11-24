Caso Garofani La Russa | Credo sia meglio che lasci l’incarico Poi precisa | Per me il caso è chiuso

A margine di un intervento a Milano, Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha risposta a una domanda su Francesco Saverio Garofani. Affermando: "E' il segretario del Consiglio supremo di Difesa, quello che si deve occupare della difesa nazionale. Credo che forse è meglio che quel ruolo lo lasci a qualcun altro" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

