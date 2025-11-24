Nel panorama politico italiano, ci sono vicende che sembrano spegnersi da sole, destinate a scivolare rapidamente fuori dal dibattito pubblico. Poi, improvvisamente, tornano a riemergere, portando con sé nuove dichiarazioni, frizioni istituzionali e un clima di nervosismo che attraversa i palazzi del potere. È ciò che sta accadendo in queste ore, mentre un caso che molti ritenevano chiuso torna a occupare il centro della scena, alimentando polemiche e interrogativi sulla neutralità delle figure istituzionali. Leggi anche: Francesco Garofani e il presunto piano del Quirinale per fermare Giorgia Meloni: «Nessun complotto» Il confronto, già delicato, si è riacceso in modo evidente, mostrando quanto sia sottile la linea tra ruolo tecnico e percezione politica, soprattutto quando a essere coinvolti sono incarichi che richiedono equilibrio, riservatezza e assoluta imparzialità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Garofani, La Russa chiede le dimissioni del consigliere del Quirinale: “Credo che debba lasciare l’incarico”