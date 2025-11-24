Caso Garofani La Russa chiede le dimissioni | Credo che il consigliere del Quirinale debba lasciare l’incarico

Open.online | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Credo che il segretario del  Consiglio Supremo di Difesa  – che si deve occupare della difesa nazionale – sia meglio che lasci quel ruolo». Sembrava finita e invece si riapre il caso Garofani, con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ne chiede palesemente le dimissioni. Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, finì sul quotidiano  La Verità  che pubblicò estratti di sue conversazioni private in cui esprimeva opinioni politiche contro il governo Meloni. «Il presidente della Repubblica, che si è trovato tra capo e collo questa vicenda, non ha nessuna responsabilità, e sono certo non condividere le cose dette dal suo consigliere», ha sottolineato La Russa. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Russa chiede le dimissioni di Garofani. Anzi no: «Caso chiuso» - Il presidente del Senato attacca il consigliere del Quirinale, tenendo fuori Mattarella. Scrive avvenire.it

caso garofani russa chiedeCaso Garofani, La Russa: «Credo che il consigliere del Quirinale debba lasciare l’incarico». Poi arriva la precisione: «Mai chieste dimissioni» - «Credo che il segretario del Consiglio Supremo di Difesa – che si deve occupare della difesa nazionale – sia meglio che lasci quel ruolo». Secondo msn.com

Caso Garofani, La Russa chiede le dimissioni del consigliere del Quirinale: “Credo che debba lasciare l’incarico” - Nel panorama politico italiano, ci sono vicende che sembrano spegnersi da sole, destinate a scivolare rapidamente fuori dal dibattito pubblico. Da thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garofani Russa Chiede