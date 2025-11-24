Caso Garofani La Russa chiede le dimissioni | Credo che il consigliere del Quirinale debba lasciare l’incarico
«Credo che il segretario del Consiglio Supremo di Difesa – che si deve occupare della difesa nazionale – sia meglio che lasci quel ruolo». Sembrava finita e invece si riapre il caso Garofani, con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ne chiede palesemente le dimissioni. Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, finì sul quotidiano La Verità che pubblicò estratti di sue conversazioni private in cui esprimeva opinioni politiche contro il governo Meloni. «Il presidente della Repubblica, che si è trovato tra capo e collo questa vicenda, non ha nessuna responsabilità, e sono certo non condividere le cose dette dal suo consigliere», ha sottolineato La Russa. 🔗 Leggi su Open.online
