Catherine Birmingham, 45 anni, è una donna australiana. Insieme al marito e ai figli in questi giorni è protagonista di un caso diventato nazionale. Fino a pochi mesi fa ha raccontato la sua vita su un sito web: ora è irraggiungibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sul caso dei bambini cresciuti nel bosco di Chieti interviene l’avvocato della famiglia: “L’obbligo scolastico è stato assolto, la documentazione lo dimostra”. Cosa emerge sui permessi per l’educazione domiciliare - facebook.com Vai su Facebook

Il caso della #famiglia che vive nel #bosco, nel chietino. Gli avvocati difensori al lavoro per ottenere il ritorno a casa dei bambini per #Natale. E dopo le minacce via social, il Csm avvia una pratica a tutela dei magistrati coinvolti. #Tg1 Gian Vito Cafaro Vai su X

Caso famiglia nel bosco, il lavoro della madre Catherine in rete: il sito per le Letture Energetiche - Insieme al marito e ai figli in questi giorni è protagonista di un caso diventato nazionale ... Scrive fanpage.it

Famiglia nel Bosco, Ci hanno chiesto 150 mila euro per i figli. Che lavoro fa la madre e come si mantengono - Esplora la complessa storia della Famiglia nel Bosco e il controverso provvedimento del Tribunale per i minorenni. Scrive piudonna.it

Famiglia nel bosco, il papà: "Sono distrutto". Alla giudice minacce via web - Insulti e minacce travolgono il Tribunale dei minorenni dell'Aquila e la sua presidente Cecilia Angrisano 'colpevoli' di aver allontanato tre bambini dalla loro famiglia con una casa nel bosco di ... Si legge su msn.com