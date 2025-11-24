Case popolari finanziamento contro le barriere architettoniche
Castiglione della Pescaia, 24 novembre 2025 – Il Comune di Castiglione ha ottenuto il finanziamento regionale per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili ad uso abitativo appartenenti all’Edilizia residenziale pubblica. Con una spesa di 106mila euro, dei quali 75mila derivanti dal contributo regionale e 31mila di cofinanziamento da parte del Comune, potrà essere realizzato un ascensore per l’immobile di Via Ximenes 3 di proprietà comunale, per garantire la piena fruibilità dell’alloggio e delle parti comuni a favore di inquilini con ridotta o impedita capacità motoria permanente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dal 2026 la gestione delle case popolari sarà quasi totalmente online - facebook.com Vai su Facebook
Per coloro che hanno presentato la domanda per le case popolari, pubblicato il quarto elenco delle domande complete delle dichiarazioni relative ai requisiti d'accesso e quelle carenti della documentazione che dovranno essere integrate entro il 27/11 Info sh Vai su X
Case popolari, finanziamento contro le barriere architettoniche - Castiglione della Pescaia, 24 novembre 2025 – Il Comune di Castiglione ha ottenuto il finanziamento regionale per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili ad ... Lo riporta lanazione.it
Rilancio case popolari . Caccia ai fondi del Pnrr per la riqualificazione : "Bollette da tagliare" - Confermata l’adesione alla nuova misura contro la povertà energetica. Come scrive msn.com
Ridurre affitti delle case popolari, Di Michele: «Il tema della casa è una priorità» - Il candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia intende aiutare le famiglie che «stanno affrontando sacrifici sempre più gravosi» ... Secondo veronasera.it