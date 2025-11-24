case popolari finanziamento contro le barriere architettoniche

Castiglione della Pescaia, 24 novembre 2025 – Il Comune di Castiglione ha ottenuto il finanziamento regionale per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili ad uso abitativo appartenenti all’Edilizia residenziale pubblica. Con una spesa di 106mila euro, dei quali 75mila derivanti dal contributo regionale e 31mila di cofinanziamento da parte del Comune, potrà essere realizzato un ascensore per l’immobile di Via Ximenes 3 di proprietà comunale, per garantire la piena fruibilità dell’alloggio e delle parti comuni a favore di inquilini con ridotta o impedita capacità motoria permanente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

