Casal Bertone il centro commerciale diventa casa dei servizi anagrafici
Dal 25 novembre 2025 il Centro Commerciale di Casal Bertone, a ridosso della Stazione Tiburtina, ospiterà lo Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale. Un passaggio che trasforma un luogo di acquisti quotidiani in uno spazio di servizi pubblici, relazioni e vicinanza concreta alla vita del quartiere. Un centro commerciale che diventa piazza di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Casal Bertone, lo sportello anagrafico nel centro commerciale sarà presto realtà ift.tt/LlMoziG Vai su X
Qualcosa di nuovo sta per arrivare a CasalBertone Il 28 novembre tieniti libero: ti aspetta una giornata piena di energia, novità e divertimento! Una nuova Gift Card e tante sorprese ti aspettano… Resta connesso, ne vedrai delle belle! #CasalBertone - facebook.com Vai su Facebook
A Casal Bertone apre lo Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma - Un centro moderno di aggregazione e socialità per il quartiere Riceviamo e pubblichiamo. Come scrive expartibus.it
Casal Bertone, lo sportello anagrafico nel centro commerciale sarà presto realtà - Verrà inaugurato domani, lunedì 24 novembre, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il nuovo sportello anagrafico del IV municipio, su via Pollio 50. Scrive romatoday.it
Roma, Sportello anagrafico IV Municipio in centro commerciale Casal Bertone - Non era necessario chiamarsi, perché si trovava sempre qualcuno. Secondo askanews.it