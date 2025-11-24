Casa delle Donne di Modena in prima linea contro la violenza
La Casa delle Donne di Modena - formata da Casa delle donne contro la violenza, Centro documentazione donna, Differenza Maternità, Donne nel Mondo, Gruppo Donne e Giustizia, Unione Donne in Italia-UDI Modena - propone “Novembre alla Casa delle Donne”, un mese di iniziative con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altre letture consigliate
L’obiettivo è sostenere l’associazione Casa delle donne contro la violenza ODV. Un gesto simbolico che rinnova l’impegno contro la violenza sulle donne - facebook.com Vai su Facebook
“Le donne bone possono rifugiarsi a casa mia”: la frase shock di Feltri Vai su X
Spilamberto dice no alla violenza sulle donne, quattro eventi in programma in occasione del 25 novembre - A Spilamberto sono in programma una serie di eventi per approfondire il delicato e complesso tema: ... modenatoday.it scrive
Custodi del Lambrusco a sostegno Casa delle Donne Bomporto - L'Associazione Custodi del Lambrusco, in collaborazione con il Comune di Bomporto (Modena), promuovono oggi una degustazione di beneficenza presso la sede della Polisportiva Solarese a Solara di ... Scrive ansa.it
La casa delle donne d'Este - Il Palazzo dei Musei di Modena e l’ambizione di un nuovo modo di raccontare l’arte. Da ilfoglio.it