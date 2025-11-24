Casa Biancapasso avanti per pace Kiev

2.43 L'incontro di Ginevra "si è concluso con un'intesa condivisa che la giornata di oggi (domenica, ndr) ha segnato un significativo passo avanti e che un coordinamento stretto e continuo sarà essenziale mentre le parti lavorano per una pace duratura e globale". Così nel resoconto della Casa Bianca sui colloqui di pace a Ginevra tra la delegazione Usa e quella ucraina.I rappresentanti "ucraini hanno dichiarato che, dopo le revisioni odierne,ritengono che la bozza rifletta i loro interessi nazionali", si legge nella nota. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it