Cartelli stradali con il bordo verde la novità sulle strade in Europa | perché si parla di segnaletica educativa

Obblighi, divieti, pericoli, precedenze e adesso anche consigli. In Italia non ci sono ancora, ma i green signs, cartelli stradali dal bordo verde, sono già comparsi in altri Paesi europei, quali Francia, Spagna e Regno Unito. A vedersi ricordano i segnali dei limiti di velocità: cartello rotondo, bordo colorato, un numero in mezzo – nero su sfondo bianco – che corrisponde alla velocità da tenere alla guida. Come suggerisce il nome, però, il rosso è qui sostituito dal verde. Quello che nel linguaggio del codice della strada è il colore del via libera in questo caso è solo una raccomandazione: non un limite di velocità massima, ma una velocità consigliata, per guidare con prudenza e favorire il flusso del traffico. 🔗 Leggi su Open.online

