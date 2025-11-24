Carpi dedica un’intera giornata alle iniziative per eliminare la violenza sulle donne
Elisa Stefania Feru, 29 anni, è stata la prima vittima di femminicidio in Italia nel 2025: uccisa il 5 gennaio, a Gualdo Tadino, dal marito sposato otto mesi prima. Il 27 ottobre è morta a Castelnuovo del Garda Jessica Stoppazzollo Custodio de Lima, 33 anni, accoltellata dal compagno, oggetto di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Carpi dedica un’intera giornata alle iniziative per eliminare la violenza sulle donne - 30, alla libreria La Fenice, in collaborazione con il centro antiviolenza Vivere donna, sarà presentato il libro “Donne che raccontano storie”. Come scrive modenatoday.it