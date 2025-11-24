Carolina Benvenga pubblica il video de La canzone del Natale

È online il video ufficiale di La canzone del Natale, il nuovo brano di Carolina Benvenga. È online il video ufficiale di La canzone del Natale, il nuovo irresistibile brano di Carolina Benvenga, che si prepara a diventare un classico delle feste natalizie! Tra renne scatenate, neve scintillante e doni a non finire, è un vero e proprio inno alla gioia, al divertimento e allo spirito natalizio, perfetto per il periodo più dolce e magico dell’anno. E a grande richiesta Carolina da questa domenica è tornata sulla scena con il nuovo spettacolo: Un magico Natale con Carolina, di Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis, disegno luci a cura di Marco Palmieri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Carolina Benvenga pubblica il video de La canzone del Natale

