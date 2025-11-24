Cargo Market all' Albergo dei Poveri | due giorni dedicati alle donne con artigianato e creatività

Genovatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento a Genova con Cargo Market: edizione natalizia in programma sabato 29 e domenica 30 novembre all’Albergo dei Poveri di Genova, in quella che sempre più sta diventando la “casa” della manifestazione.Saranno come sempre due giorni all’insegna di artigianato, creatività. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

cargo market all albergo dei poveri due giorni dedicati alle donne con artigianato e creativit224

© Genovatoday.it - Cargo Market all'Albergo dei Poveri: due giorni dedicati alle donne con artigianato e creatività

Scopri altri approfondimenti

Cargo Market all'Albergo dei Poveri: due giorni dedicati alle donne con artigianato e creatività - L’Albergo dei Poveri, nato a partire dalla seconda metà del Seicento quale istituto di assistenza pubblica destinato all’accoglienza di varie categorie di cittadini in difficoltà, ospiterà Cargo ... Riporta genovatoday.it

cargo market albergo poveriCargo Market a Genova 2025: bancarelle, musica, street food ed eventi - torna il Cargo Market a Genova, questa volta in versione Donna. Scrive mentelocale.it

Cargo Market illumina l’Albergo dei Poveri di Genova con arte, musica e artigianato - Artigiani selezionati provenienti da tutta Italia animeranno i corridoi e le sale ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Cargo Market Albergo Poveri