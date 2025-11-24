Carenze di medici e infermieri per le case di comunità | Da Riccardi promesse smentite dai fatti
Proseguono come previsto gli interventi di realizzazione delle case di comunità di Sacile e Maniago, Cordenons, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. A sostenerlo è l'Asfo che, nella pubblicazione della proposta di piano attuativo, ha inserito le nuove strutture tra gli obiettivi prefissati per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
È un "gettonista" di 76 anni, ossia uno di quei medici assunti a tempo per ovviare alle carenze di personale sanitario, il medico pediatra indagato per la morte della piccola di 2 anni, avvenuta sabato scorso a Borgo Valbelluna dopo che era stata dimessa dal p
Mancano medici in Molise, Asrem proroga convenzioni esterne. Carenze in reparti di neonatologia e terapia intensiva neonatale #ANSA
Carenza di personale all'ospedale San Luca, Uil Fpl chiede interventi immediati - Ferie sospese nel setting B a dicembre: "Una decisione grave, che lede diritti fondamentali dei lavoratori.
Oncologia, CIPOMO: carenza di medici e infermieri mette in difficoltà le reti oncologiche - Secondo CIPOMO, a fronte di una domanda di cure in aumento, servono interventi su formazione, organizzazione e personale, con particolare urgenza per l'ambito infermieristico ...
Sanità, carenza di oncologi e infermieri negli ospedali - Il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri lancia una serie di proposte per intervenire sulla mancanza di specialisti e personale sanitario ...