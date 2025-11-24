Capuano difende Sommer | Non perfetto sul gol di Pulisic ma trovo ingeneroso…

Internews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Capuano difende Sommer: «Non perfetto sul gol di Pulisic, ma trovo ingeneroso.». Il pensiero del giornalista sul portiere dell’Inter. La vittoria del Milan nella stracittadina porta la firma di Christian Pulisic. L’esterno statunitense si è fatto trovare pronto al momento giusto, ribadendo in rete una respinta corta di Yann Sommer su una conclusione di Alexis Saelemaekers. L’intervento dell’estremo difensore svizzero, ex Bayern Monaco, ha scatenato molte critiche tra i tifosi della Beneamata, colpevole di aver servito l’assist involontario all’avversario su un tiro non irresistibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

capuano difende sommer non perfetto sul gol di pulisic ma trovo ingeneroso8230

© Internews24.com - Capuano difende Sommer: «Non perfetto sul gol di Pulisic, ma trovo ingeneroso…»

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Capuano Difende Sommer Perfetto