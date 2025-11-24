Inter News 24 Caprile Inter, il futuro numero uno dei nerazzurri potrebbe essere il giocatore del Cagliari? Cosa filtra sul destino dell’ex Napoli. Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari, è uno dei principali candidati a diventare il prossimo numero uno dell’Inter. Dopo l’incertezza e gli errori di Yann Sommer in questa stagione, l’Inter sta valutando con attenzione il giovane portiere italiano, che ha fatto bene in Serie A con il club sardo, nonostante qualche errore iniziale. Riscattato dal Cagliari per 8 milioni di euro, Caprile ha dimostrato di avere grande personalità, specialmente dopo un errore contro il Genoa, quando ha preso la responsabilità del suo errore, un gesto che ha conquistato l’ammirazione degli scout. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caprile Inter, il portiere del Cagliari nella lista dei desideri di Ausilio: gli aggiornamenti sull’estremo difensore dei rossoblù