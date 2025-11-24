Caprile Inter il portiere del Cagliari nella lista dei desideri di Ausilio | gli aggiornamenti sull’estremo difensore dei rossoblù
Inter News 24 Caprile Inter, il futuro numero uno dei nerazzurri potrebbe essere il giocatore del Cagliari? Cosa filtra sul destino dell’ex Napoli. Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari, è uno dei principali candidati a diventare il prossimo numero uno dell’Inter. Dopo l’incertezza e gli errori di Yann Sommer in questa stagione, l’Inter sta valutando con attenzione il giovane portiere italiano, che ha fatto bene in Serie A con il club sardo, nonostante qualche errore iniziale. Riscattato dal Cagliari per 8 milioni di euro, Caprile ha dimostrato di avere grande personalità, specialmente dopo un errore contro il Genoa, quando ha preso la responsabilità del suo errore, un gesto che ha conquistato l’ammirazione degli scout. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Pasquale Guarro - L'Inter sta seguendo diversi profili per la porta: Caprile, Meret, Suzuki e Vicario sono nel mirino. L'estate è lontana e allora nel frattempo sarà necessario trovare una soluzione che esponga Sommer a meno sollecitazioni possibili. - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter sta seguendo diversi profili per la porta: Caprile, Meret, Suzuki e Vicario sono nel mirino. L'estate è lontana e allora nel frattempo sarà necessario trovare una soluzione che esponga #Sommer a meno sollecitazioni possibili. ? @GuarroPas Vai su X
Inter Caprile, il portiere classe 2001 sotto osservazione da qui a fine stagione: ecco cosa filtra - Inter Caprile, il club nerazzurra segue con interesse il portiere del Cagliari autore di un inizio di stagione eccezionale: le ultime Con la 12ª giornata di Serie A quasi al termine in attesa del post ... Segnala cagliarinews24.com
Caprile Inter, l’errore di Sommer col Milan spinge i nerazzurri a cercare un nuovo portiere: le ultime - Caprile Inter: dopo l’errore di Sommer di ieri nel derby, di fatto, in casa interista è stata presa una decisione molto importante L’aria si fa tesa in casa Inter. cagliarinews24.com scrive
Caprile lascerà il Cagliari? Spunta fuori questa nuova indiscrezione. La situazione dei rossoblu - Caprile nel mirino dell’Inter: il portiere del Cagliari protagonista di un’interessante sfida di mercato Il Calciomercato Cagliari potrebbe vivere uno degli sviluppi più interessanti nelle prossime se ... Da calcionews24.com