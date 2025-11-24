Capelli sani e luminosi | i 5 sieri da applicare dopo la piega

È un trattamento importante per la capigliatura, perché aiuta a migliorarne l'aspetto disciplinando l' effetto cresp o e nutrendo anche il cuoio capelluto. Parliamo del siero, un trattamento che tutti dovrebbero applicare dopo lo shampoo classico, un vero toccasana in grado di rendere i capelli più forti, setosi e luminosi. Non solo, perché è un alleato necessario contro l'azione nefasta degli agenti esterni come i raggi del sole, il freddo e l'umidità. Conosciamo le sue funzioni principali, come applicarlo e quali sono i 5 prodotti da scegliere e utilizzare per una chioma perfetta e per prolungare l'effetto piega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Capelli sani e luminosi: i 5 sieri da applicare dopo la piega

Contenuti che potrebbero interessarti

Capelli sani, lucidi e forti non sono fortuna: sono cura costante In salone ci occupiamo di: Trattamenti ristrutturanti Idratazione profonda Prodotti professionali su misura Da Parrucchieri di Emanuele Scarselletta creiamo il tuo percorso personali - facebook.com Vai su Facebook

5 sieri per capelli da applicare dopo la piega (e un segreto per farla durare di più) - Protegge i capelli rendendoli più forti, luminosi e sani, il siero è un toccasana anche per il benessere del cuoio capelluto: i 5 sieri da utilizzare per una piega duratura ... Si legge su msn.com

5 trucchi pazzeschi che ogni bionda dovrebbe conoscere: capelli luminosi in pochi step - Se sei bionda e sogni capelli luminosi e pazzeschi, questi 5 trucchi non possono mai mancare: tutti i dettagli ... Come scrive vvox.it

Capelli sani, forti e lucenti? Con questi 3 ingredienti li ottieni all’istante - Per avere capelli sani e luminosi non devi fare altro che mettere insieme questi ingredienti: non crederai al risultato. Lo riporta sfilate.it