Caos sul treno Udine–Venezia | senza biglietto spacca il finestrino con un coltello

Non solo era salito in treno senza biglietto ma quando il capotreno l'ha scoperto e gli ha proposto di pagare il viaggio a prezzo maggiorato senza nemmeno fargli la multa, il passeggero (un cittadino italiano già noto alle forze dell'ordine), ha estratto un coltello dalla tasca e ha rotto il.

