Caos al seggio per Rita De Crescenzo | cancellata dalle liste elettorali esplode la polemica

Caos al seggio: la tiktoker scopre di non poter votare. Il clima elettorale al Pallonetto di Santa Lucia, a Napoli, si è improvvisamente trasformato in tensione quando Rita De Crescenzo, nota tiktoker con centinaia di migliaia di follower, si è presentata al seggio della scuola Palizzi per esprimere il proprio voto. Al momento della verifica dei documenti, però, la sorpresa: il suo nome non risultava nelle liste elettorali. Un’esclusione che ha scatenato confusione, proteste e, soprattutto, una polemica politica immediata. Secondo quanto riferito dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, presente con una nota ufficiale, l’assenza della De Crescenzo dagli elenchi sarebbe dovuta alla sua cancellazione per irreperibilità, procedura che scatta quando un cittadino non comunica un cambio di residenza o risulta definitivamente non rintracciabile all’indirizzo registrato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caos al seggio per Rita De Crescenzo: cancellata dalle liste elettorali, esplode la polemica

