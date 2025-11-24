Cani sbranati dai lupi in città ad Ancona Dovete tenerli al guinzaglio e non lasciate rifiuti in giro

ANCONA - Continuano gli avvistamenti di lupi in città e dopo il caso del cagnolino rapito in via Manzoni (ma altri casi si sono verificati nello Jesino), il Comune non intende abbassare la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Cani sbranati dai lupi in città ad Ancona. «Dovete tenerli al guinzaglio e non lasciate rifiuti in giro»

