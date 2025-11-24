Canegrate 15 cantine prese di mira dai ladri nel giro di tre notti

Canegrate (Milano), 24 novembre 2025 – Un senso di inquietudine che ormai serpeggia ovunque, perché ciò che sta accadendo nella zona dell’ex Palazzini non è più un episodio isolato, ma una sequenza impressionante di incursioni notturne. Quindici cantine violate in appena tre notti: un colpo dietro l’altro, con una precisione che dà l’idea di ladri che conoscono bene gli spazi, le abitudini dei residenti, i punti deboli del condominio di piazza Unità d’Italia. Gli abitanti vivono nell’ansia di scoprire, al mattino, quale porta sia stata forzata questa volta. Le denunce ai carabinieri si susseguono, ma le scorribande continuano, come se qualcuno si muovesse indisturbato tra le cantine e i corridoi di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Canegrate, 15 cantine prese di mira dai ladri nel giro di tre notti

