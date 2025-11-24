Camion sfonda il guard rail e si intraversa | chiusa la Fi-Pi-Li a Lastra a Signa

Firenze, 24 novembre 2025 – Chiusa la Fi-Pi-Li tra lo svincolo di Lastra a Signa e quello di Ginestra Fiorentina (direzione mare), a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Tempi per la riapertura probabilmente non brevi poiché il tir si è letteralmente intraversato bloccando di fatto l’intera carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camion sfonda il guard rail e si intraversa: chiusa la Fi-Pi-Li a Lastra a Signa

