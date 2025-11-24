Cambio programmazione | La Forza di una Donna tagliata il sabato Da quando e quanto dura

Lo scorso sabato 22 novembre 2025 la soap turca La forza di una donna ha visto un cambiamento importante nella sua collocazione pomeridiana su Canale 5. Il programma, già stabile nel palinsesto feriale, ha visto la sua fascia oraria del sabato modificata verso un inizio leggermente anticipato e una durata ridotta, adattandosi a un nuovo schema di palinsesto più compatto. La rete ha infatti deciso che lo slot del sabato pomeriggio venga ottimizzato per consentire l’ingresso di un’altra soap turca e per rendere più fluido il flusso dedicato al weekend. Così, La forza di una donna è stata trasmessa dalle 15:30 circa alle 16:30 circa, in modo da lasciare poi spazio agli altri appuntamenti del pomeriggio del sabato, pur senza eliminare la presenza della serie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it