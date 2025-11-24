Cambio di palinsesti TV per le elezioni regionali | Rai e La7 seguono lo spoglio in diretta

Cambio di programmazione per Rai1 e La7 a seguito delle elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania. I tg delle rispettive reti seguiranno lo spoglio in diretta con degli speciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cambio panorama dal mare alla montagna di Limone Piemonte e tanta neve Appena caduta auuuuuu Bottero Ski La Cantinetta - Limone Piemonte ? - facebook.com Vai su Facebook

Vita in Diretta, perché non va in onda? Il cambio palinsesto di Rai 1 e quando sarà la prossima puntata Vai su X

Cambio di palinsesti TV per le elezioni regionali: Rai e La7 seguono lo spoglio in diretta - Cambio di programmazione per Rai1 e La7 a seguito delle elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania. Lo riporta fanpage.it

Il Paradiso delle signore, cambio programmazione 24 novembre: soap cancellata in daytime - L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina in un primo ... Segnala it.blastingnews.com

Cambio palinsesto Rai lunedì 24/11: Il Paradiso 10 salta al pomeriggio e non va in onda - La programmazione del pomeriggio subirà delle modifiche e a farne le spese sarà la messa in onda de Il Paradiso delle signore 10. Come scrive it.blastingnews.com