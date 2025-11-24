Cambiaso avvisa la Juventus | A Bodo cambia tutto margine d’errore zero

Per la Juventus è una trasferta che pesa come poche. Dopo quattro partite senza vittorie, i bianconeri arrivano a Bodo con l’obbligo di invertire la rotta per non compromettere definitivamente la corsa ai playoff di Champions League. La neve, il freddo e un campo sintetico insidioso rendono il contesto ancora più complesso, ma è proprio in queste situazioni che serve ritrovare identità e coraggio. Alla vigilia della gara, Andrea Cambiaso ha raccontato le sensazioni della squadra e la consapevolezza di trovarsi davanti a una sfida senza margini di errore. “Dobbiamo fare punti, margine d’errore vicino allo zero”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

