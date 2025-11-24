Calendario Europei nuoto vasca corta 2025 | orari giornalieri tv programma streaming
Dal 2 al 7 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) terranno banco in chiusura di questo 2025. L’ultimo evento di spicco dell’annata susciterà l’interesse degli appassionati e ci si chiede che cosa saprà fare la Nazionale italiana, desiderosa di confermarsi ai massimi livelli, come accaduto nelle ultime edizioni della rassegna continentale in piscina da 25 metri. I nostri portacolori hanno conquistato nella storia della manifestazione 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), di cui 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell’ultima edizione di Otopeni 2023, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6) che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
