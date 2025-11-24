Carlo Calenda chiama, il sindaco di Milano, Beppe Sala, risponde. Sono sempre più solide e visibili le prove di avvicinamento del primo cittadino di Milano, a capo di una giunta di centro-sinistra che per ora esclude Azione (ma l’ingresso è prossimo), e il leader di quell’ala centrista, che conta poco a livello nazionale, ma che riesce comunque a essere onnipresente su giornali e tv. Sala-Calenda il tandem che vuole partire da Milano e allargarsi all’Italia. I due stanno lavorando da tempo a un soggetto di centro che dalla Lombardia dovrebbe allargarsi a tutta l’Italia. L’ennesimo progetto borderline di Calenda, l’ennesimo futuro politico possibile di Sala, ormai a fine secondo mandato, ma con ancora tante velleità a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Calenda e Sala preparano il loro movimento di centro. Ma senza Forza Italia e destra Pd rischiano l’irrilevanza