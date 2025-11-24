Calcio Torino-Como 1-5 | doppietta di Addai
Roma, 24 nov. (askanews) – Il Como dà spettacolo, il Toro rovina malamente in casa. Finisce 5-1 per la squadra di Fabregas che adesso sogna e si inserisce in scia all’Inter (a meno tre punti) e, quindi, alla zona Champions. I granata di Marco Baroni si fermano dopo sei risultati utili di fila, e lo fanno nel modo peggiore crollando letteralmente nella ripresa dopo una prima parte della partita finita uno a uno (gol di Addai e Vlasic su rigore). Poi ancora Addai, Ramon, Paz e Baturina lanciano il Como tra le stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Calcio di rigore per il Torino, Vlasic si presenta davanti a Butez, lo spiazza e fa 1-1 - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini e Sonego, allenamento a calcio-tennis a Torino. VIDEO #SkySport #SkyTennis Vai su X
Torino-Como 1-5: il tabellino - Como, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Come scrive toro.it
Torino-Como 1-5: video, gol e highlights - La squadra di Fabregas non molla il treno Europa e con un'altra grande prestazione demolisce la resistenza del Torino battuto 5- Si legge su sport.sky.it
Il Torino dura un tempo, il Como dilaga nella ripresa: 5-1. Fabregas è sesto - Vlasic su rigore replica a Addai, nel secondo tempo l’olandese firma il nuovo vantaggio prima delle reti di Ramon, Nico Paz e Baturina. Come scrive repubblica.it