Calcio il sogno tradito di Pape Dara Mbengue | Insultato ed espulso così decisi | adesso basta
Bergamo, 24 novembre 2025 – C’è un’altra partita che si gioca su molti campi da calcio: quella contro il razzismo. E che si tratti della serie A o delle giovanili, a perdere è proprio l’inclusione. È la storia del bergamasco Pape Dara Mbengue, originario del Senegal e con il sogno di indossare la maglia rossonera del Milan. Il suo viaggio verso la Scala del Calcio, cominciata col Capriate, ha rapidamente subìto una battuta d’arresto. Il trequartista, infatti, si è dovuto scontrare con un’amara realtà: in campo, essere insultati per il colore della propria pelle non è poi così raro, anzi spesso diventa la regola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
