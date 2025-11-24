Il 9 luglio 2006 allo Stadio Olimpico di Berlino la Nazionale italiana di calcio maschile si laureava campione del mondo per la quarta volta nella loro storia. Gli uomini di Marcello Lippi prevalsero ai calci di rigore contro la Francia, interrompendo un digiuno che durava 24 anni, ricordando il trionfo del 1982 in Spagna. In quel 2006 l’Italia del tennis maschile aveva come miglior giocatore in classifica, nel mese di luglio, Daniele Bracciali (n.50 ATP). Sono trascorsi quasi 20 anni da quel riferimento temporale e tutto si è completamente capovolto. La Nazionale di calcio è costretta per la terza volta consecutiva ad andare agli spareggi per qualificarsi alla fase finale della rassegna iridata, dopo non aver centrato nelle edizioni del 2018 e del 2022, mentre la squadra italiana di tennis ha trionfato per la terza in serie in Coppa Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio e tennis, il mondo alla rovescia: tutto capovolto in 20 anni