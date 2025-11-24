Calcio classifica serie A Sassuolo a quota 17
Roma, 24 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Sassuolo-Pisa 2-2 Dodicesima giornata: Cagliari-Genoa 3-3, Udinese-Bologna 0-3; Fiorentina-Juventus 1-1; ore 20.45 Napoli-Atalanta 3-1, Verona-Parma 1-2; Cremonese-Roma 1-3; Lazio-Lecce 2-0; Inter-Milan 0-1, Torino-Como 1-5; Sassuolo-Pisa 2-2. Classifica: Roma 27, Napoli, Milan 25, Bologna, Inter 24, COmo 21, Juventus 20, Lazio 18, Sassuolo 17, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Parma 11, Lecce, Pisa 10, Genoa 8, Verona, Fiorentina 6. Tredicesima giornata: venerdì 28 novembre ore 20.45 Como-Sassuolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vince l'Adrano calcio a 5 nel campionato di serie B di futsal. Gli adraniti restano in testa alla classifica - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, il Como umilia il Torino ed è sesto in Serie A. Il Sassuolo si salva nel recupero col Pisa - 2026 di calcio il Como passa in casa del Torino per 1- Come scrive oasport.it
Sassuolo-Pisa 2-2, il pareggio arriva al 94' - La classifica della serie A - 2 a Reggio Emilia, con gli uomini di Gilardino raggiunti per due volte dai neroverdi di Grosso. Scrive gazzettadiparma.it
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Sassuolo, pari in extremis! Diretta gol live score (oggi 24 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica: la 12^ giornata di campionato si chiude con Torino Como e Pisa Sassuolo, i posticipi di lunedì 24 novembre. Si legge su ilsussidiario.net