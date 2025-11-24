Calcio a 5 Ana Sestari | La partita con il Brasile è speciale Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci

Il 17-0 contro Panama ha fatto vedere che l’Italia del calcio a 5, all’esordio nella prima edizione dei Mondiali Femminili 2025 di futsal, ha vinto e convinto. Ora però la larghissima vittoria contro le caraibiche è già alle spalle, il gruppo allenato dalla ct Francesca Salvatore sta pensando al prossimo impegno: quello di extralusso contro il Brasile. Una nazionale speciale per il movimento italiano, visto che la componente italo-brasiliana all’interno delle azzurre è molto corposa. A parlane al sito della Divisione Calcio a 5 è stata il portiere Ana Sestari, estremo difensore, cresciuta in Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, Ana Sestari: “La partita con il Brasile è speciale. Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci”

