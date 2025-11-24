Cairo incredulo dopo l’1-5 col Como | Partita troppo brutta per essere vera Rispetto al derby con la Juventus… – VIDEO

Cairo incredulo dopo l’1-5 col Como: «Partita troppo brutta per essere vera. Rispetto al derby con la Juventus.». Le dichiarazioni. Il  presidente del Torino, Urbano Cairo, non ha nascosto la sua  profonda amarezza  e  delusione  dopo la  sconfitta storica per 5-1  subita in casa contro il  Como. Le  dichiarazioni  rilasciate dal patron granata riflettono lo  shock  per una  prestazione ritenuta inaccettabile, soprattutto dopo il  buon cammino  della squadra contro le  big  del campionato. Il crollo incredibile e l’assenza di scusanti. Cairo  ha espresso tutto il suo  dispiacere, sottolineando il  netto contrasto  tra l’imbarcata subita nel secondo tempo e l’ alto livello  mostrato nelle uscite precedenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

