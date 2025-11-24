Cacciatore muore nel bosco inutili tutti i tentativi di soccorso

Dramma nel tardo pomeriggio di domenica 23 novembre. V.S., 78enne originario di Massa Martana, è morto a causa di un malore durante una battuta di caccia a San Damiano di Todi. Sul posto i soccorritori del Sasu (il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria), il 118 e i carabinieri. Inutili.

