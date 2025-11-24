Busitalia Veneto ultime settimane per richiedere il voucher Dott riservato agli abbonati

C'è ancora poco tempo per approfittare dell'iniziativa che consente agli abbonati al trasporto pubblico di ottenere corse gratuite con Dott, l'operatore europeo della micromobilità in sharing attivo a Padova con monopattini elettrici. Il progetto, realizzato in collaborazione con Busitalia Veneto.

